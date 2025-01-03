Samsun Merkezli Fuhuş Operasyonunda 6 Gözaltı

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından Samsun merkezli "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçundan yürütülmekte olan projeli, adli dosya kapsamında Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN