Samsun Kavak'ta tırın çarptığı otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.DVI. idaresindeki 57-CJ-790 Azerbaycan plakalı tır, aynı yönde sol şeritte ilerleyen S.A. yönetimindeki 26 FU 577 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı