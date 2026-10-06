Haberler

Samsun Kavak'ta tırın çarptığı otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta tırın çarptığı otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde Ankara-Samsun karayolu Güvenpark Tesisleri mevkisinde tır, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerken kazada yaralanan 1 kişi Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.DVI. idaresindeki 57-CJ-790 Azerbaycan plakalı tır, aynı yönde sol şeritte ilerleyen S.A. yönetimindeki 26 FU 577 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den Mbappe bombası
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık
Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

Süperstar'dan Yeşilçam'ın efsanesine duygusal veda: O kareyi paylaştı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Süper Lig devinden ayrıldı, 70 metreden gol attı