Samsun Kavak'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan anız yangını, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinin de yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları ve arazözlerin yanı sıra mahalle sakinleri de traktörlerle toprağı sürerek yangının ormanlık alana ulaşmasını engelledi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

