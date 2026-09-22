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Samsun Kavak'ta 49 yaşındaki şahıs, silah sesi sonrası evinde ölü bulundu

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Samsun Kavak'ta 49 yaşındaki şahıs, silah sesi sonrası evinde ölü bulundu
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Samsun'un Kavak ilçesinde 49 yaşındaki bir şahıs, silah sesi duyan yakınlarının eve gitmesiyle evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Kavak ilçesinde 49 yaşındaki bir şahıs, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yaşaroğlu Mahallesi Ildır Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan yakınları eve gitti. İkamete giren yakınları, Levent Gürpınar'ı(49) silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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