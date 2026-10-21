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Samsun İlkadım'da uyuşturucudan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

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Samsun İlkadım'da uyuşturucudan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.K., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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