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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar Mahallesi Müftü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Çelenkoğlu idaresindeki 55 ATB 427 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Erdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere düşerek yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen motosikletli ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı