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Samsun İlkadım'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Samsun İlkadım'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde motosikletli ambulans ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege K.'nın kullandığı 55 ARJ 358 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Kadir T. idaresindeki 55 ABR 784 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ege K. ile motosiklette bulunan Ece S. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekibi yaptı. Ardından yaralılar, kara ambulanslarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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