Samsun İlkadım'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin takibi sonucu belirlenen adres ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; bin 560 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet puro, 5 adet elektronik sigara ve 1 adet elektronik ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı