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Samsun İlkadım'da 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olan kadın yakalanıp tutuklandı

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Samsun İlkadım'da 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olan kadın yakalanıp tutuklandı
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Samsun İlkadım'da polis ekiplerince yakalanan kadının uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekiplerince yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu hakkında yakalama kararı bulunan F.K. adlı kadını Rasathane Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan incelemede F.K.'nın, Sivas 9. Asliye Ceza Mahkemesince 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu, ayrıca Samsun Asliye Ceza İlamat Masasınca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan F.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan F.K., Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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