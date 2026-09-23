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Samsun İlkadım'da 10 bin 104 sentetik ecza hap bulundu, 4 şüpheli adli işleme alındı

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Samsun İlkadım'da 10 bin 104 sentetik ecza hap bulundu, 4 şüpheli adli işleme alındı
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Samsun İlkadım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, 10 bin 104 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 bin 104 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde 4 şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve bulundukları arazide yapılan aramalarda 10 bin 104 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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