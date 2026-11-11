Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Havza'da polis 195 bin sentetik ecza ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada 195 bin adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 195 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 195 bin adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 19

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor