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Samsun haberleri... Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberleri... Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Sinop yolu Çatalçam mevkisinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki BCA9855 Alman plakalı otomobil, bisikletli 12 yaşındaki Ahmet Ege Güney'e çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Ege Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Ege Çatalçam Samsun 3. Sayfa Haberler

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