Samsun haberleri | Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Samsun haberlerine göre Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolu Yibitaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can G. idaresindeki 06 CNC 493 plakalı otomobil, marketten alışveriş yapıp yolu karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki Saniye Bostan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Saniye Bostan ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saniye Bostan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay Toybelen İlkadım Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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