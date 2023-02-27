Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Özen'den veda mesajı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, veda mesajı yayımladı.

Özen mesajında, "Değerli Ağrılı hemşerilerim Samsun İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmem dolayısıyla Ağrı'ya veda ediyorum. Ağrı'da bulunduğumuz ilk andan itibaren vatandaşlarımızın huzurunun bizim huzurumuz olduğunu aklımızdan çıkarmadık. Suç ve suçlularla mücadelede en büyük destekçimiz siz değerli Ağrı halkı olmuştur. Sizlerin düşüncelerine kulak vererek ve sizden aldığımız güç ile daha güvenli ve daha huzurlu bir Ağrı için çalıştık. Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki; polisin başarısı vatandaşlarımızın polise duyduğu güvenle doğru orantılıdır. Vatandaşlardan destek görmeyen hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması düşünülemez. Birlikte görev yaptığımız Sayın Valimiz Dr. Osman Varol başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaş kurum-kuruluşlara, sivil toplum örgütlerimize, esnafımıza ve değerli Ağrı halkına, Türk Polis Teşkilatı, şahsım ve ailem adına teşekkür ederken, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AĞRI