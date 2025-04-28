Samsun'daki Heyelan Faciasında Tutuklama

Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasında gözaltına alınan 2 kişiden akaryakıt istasyonu sahibi mahkemece tutuklanırken, müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan faciasında göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile sahibi M.Z.G. (70) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren akaryakıt istasyonunun sahibi M.Z.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, müdür K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN