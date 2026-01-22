Haberler

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından 12 bıçak darbesiyle yaralama olayına açıklama: "Şüpheli cezaevinde"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından 12 bıçak darbesiyle yaralama olayına açıklama: 'Şüpheli cezaevinde'
Güncelleme:
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bıçak darbesiyle yaralanan kişinin durumu ve olaya karışan şüphelilerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Suça sürüklenen çocuk tutuklanırken, suçu üstlenmeye çalışan diğer kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin 12 bıçak darbesiyle yaralandığı olayla ilgili şüphelinin 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandığını, suçu üstlendiği öne sürülen kişi hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü, olayın failinin serbest kaldığı, cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "failin ev hapsiyle serbest bırakıldığı" ve "cezaların caydırıcı olmadığı" yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "18 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Samsun ili İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde mağdur P.A.'nın sırt kısmından 9, ayak kısmından 2, boyun kısmından 1 olmak üzere kesici alet ile hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden mağdurun alınan beyanı ve teşhis işlemi sonrası yaralama eylemini gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk E.K. (16) gözaltına alınarak 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanmış olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Basında ve sosyal mecralarda, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç, suçu üstlenmeye çalışan kişi olup, bu kişi hakkında suç üstlenme suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Bu yönüyle yaralama olayının failinin serbest kaldığı, cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir" denildi. - SAMSUN

