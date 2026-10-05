Haberler

Samsun’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’da zincirleme kaza: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un İlkadım ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Batmaz yönetimindeki 05 ACS 543 plakalı otomobil, kavşakta Eyüp Can Kaya idaresindeki 05 AFP 861 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazanın ardından savrulan 05 AFP 861 plakalı otomobil de, Ahmet Lekesiz yönetimindeki 55 ANE 094 plakalı cipe çarptı.

Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Sefa Batmaz ile 05 AFP 861 plakalı otomobildeki İbrahim Erhem Akyüz yaralandı. Ayağından yaralanan Sefa Batmaz'a ambulansta müdahale edilirken, İbrahim Erhem Akyüz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Fransa'da kaos büyüyor! 24 okul yakıldı, 5 binden fazla gözaltı var

Ülke alev alev yanıyor! 24 okul küle döndü, binlerce kişi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına giren para akıllara zarar

Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor

Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı