Samsun'da Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Suçlu Yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan H.G., yurt dışına kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. H.G., 'kasten öldürme, parada sahtecilik, ruhsatsız silah' bulundurma gibi suçlarla arandığı için Kavak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekiplerince yurt dışına kaçamadan yakalandı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik yaptığı araştırmalar neticesinde, "kasten öldürme, parada sahtecilik, ruhsatsız silah" bulundurma suçlarından aranan ve Gürcistan-Batum'a kaçmak üzereyken yakalanan H.G. işlemleri için Kavak Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa