Samsun'da Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Suçlu Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, polis ekiplerince yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik yaptığı araştırmalar neticesinde, "kasten öldürme, parada sahtecilik, ruhsatsız silah" bulundurma suçlarından aranan ve Gürcistan-Batum'a kaçmak üzereyken yakalanan H.G. işlemleri için Kavak Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi. - SAMSUN