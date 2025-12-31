Haberler

Yılbaşı öncesi sahte alkollü içki ele geçirildi

Samsun'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 47 şişe sahte alkollü içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde sahte alkollü içki ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen denetimler kapsamında İlkadım ilçesinde kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 47 şişe sahte alkollü içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

