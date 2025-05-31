Samsun'da Yaya Geçidinde Bisikletli Yaşlı Adam Ölümle Sonuçlanan Kazaya Kurban Gitti

Samsun'da Yaya Geçidinde Bisikletli Yaşlı Adam Ölümle Sonuçlanan Kazaya Kurban Gitti
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Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı 77 yaşındaki Ali Can hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçinden elinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kazaş Bafra ilçesi, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Cemal A. idaresindeki 55 AİT 271 plakalı hafif ticari araç, elinde bisiklet ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Can isimli şahsa çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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