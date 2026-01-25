Haberler

Boğazı kesilerek öldürülen pazarcı toprağa verildi

Samsun'da evli bir kadın, sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonrasında onu boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kadın polise teslim oldu ve cinayet soruşturması derinleştirildi.

Samsun'da bir kadın tarafından aracın içinde boğazı kesilerek öldürülen 4 çocuk babası pazarcı toprağa verildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli olan Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.'nin ayrılmak istemesi, Ferit M.'nin de bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu. Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu, Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı.

Pazarlarda tezgah kurarak satış yaptığı öğrenilen dört çocuk babası Ferit M. ise bugün Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yavuzselim Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi. - SAMSUN

