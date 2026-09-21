Samsun'da yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+32 sitede yayında
Güncelleme:
Samsun'da yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 'yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (32) yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı