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Samsun'da yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Samsun'da yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 'yağma' suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (32) yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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