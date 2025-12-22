Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
Samsun'da sivil polislerden korkan yabancı uyruklu bir şahıs, evinin balkonuna çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Polisler, şahsı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı. Şahsın sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmadığı ve kendisine zarar verileceğini düşünerek paniklediği öğrenildi.
- Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, kapısına gelen sivil polislerden korkarak evinin balkonuna çıktı ve çevreden polise haber verilmesini istedi.
- Sivil polisler ve komşular, şahsı sakinleştirerek eve geri dönmesi için ikna etti.
- Şahıs, kapısına gelenlerin polis olduğuna ikna olarak balkondan içeri girip evine döndü ve polislere kapıyı açtı.
Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kapısına gelen sivil polislerden korkup panikle balkona çıkarak çevreden yardım isteyip polise haber verin deyince yürekleri ağza getirdi ve eve girmesi için güçlükle ikna edildi.
Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bir soruşturma için yabancı uyruklu bir kişinin 3. katta bulunan evinin kapısına giden sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmayan şahıs kendisine zarar verileceğini düşünerek panikledi.
POLİSLERİ GÖRÜNCE YAPTIĞINA BAKIN
Şahıs evinin balkonuna koştu. Balkon korkuluklarını aşarak alt kattaki tentenin üzerine basan şahıs, çevredekilere ve polislere "Polise haber verin" diyerek yardım çağrısında bulundu.
İKNA OLDU, KAPIYI AÇTI
Sokakta bulunan sivil polisler, kendilerinin polis olduğunu ve korkmasına gerek olmadığını söyleyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Alt kattaki komşular da şahsın düşme ihtimaline karşı büyük endişe yaşarken, balkonda kalan şahsı eve geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.
Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, şahıs bir süre sonra kapısına gelen kişilerin polis olduğuna ikna oldu ve balkondan içeri girerek evine döndü ve polislere kapıyı açtığı öğrenildi.