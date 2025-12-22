Haberler

Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi

Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi Haber Videosunu İzle
Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da sivil polislerden korkan yabancı uyruklu bir şahıs, evinin balkonuna çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Polisler, şahsı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı. Şahsın sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmadığı ve kendisine zarar verileceğini düşünerek paniklediği öğrenildi.

  • Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, kapısına gelen sivil polislerden korkarak evinin balkonuna çıktı ve çevreden polise haber verilmesini istedi.
  • Sivil polisler ve komşular, şahsı sakinleştirerek eve geri dönmesi için ikna etti.
  • Şahıs, kapısına gelenlerin polis olduğuna ikna olarak balkondan içeri girip evine döndü ve polislere kapıyı açtı.

Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kapısına gelen sivil polislerden korkup panikle balkona çıkarak çevreden yardım isteyip polise haber verin deyince yürekleri ağza getirdi ve eve girmesi için güçlükle ikna edildi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir soruşturma için yabancı uyruklu bir kişinin 3. katta bulunan evinin kapısına giden sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmayan şahıs kendisine zarar verileceğini düşünerek panikledi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE YAPTIĞINA BAKIN

Şahıs evinin balkonuna koştu. Balkon korkuluklarını aşarak alt kattaki tentenin üzerine basan şahıs, çevredekilere ve polislere "Polise haber verin" diyerek yardım çağrısında bulundu.

İKNA OLDU, KAPIYI AÇTI

Sokakta bulunan sivil polisler, kendilerinin polis olduğunu ve korkmasına gerek olmadığını söyleyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Alt kattaki komşular da şahsın düşme ihtimaline karşı büyük endişe yaşarken, balkonda kalan şahsı eve geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, şahıs bir süre sonra kapısına gelen kişilerin polis olduğuna ikna oldu ve balkondan içeri girerek evine döndü ve polislere kapıyı açtığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title