Samsun'da narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Bafra, İlkadım ve Atakum ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. 7 şahsın üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 78,21 gram metamfetamin, 18,35 gram sentetik kannabinoid, 248 adet sentetik ecza, 2,70 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 65 adet tabanca fişeği ve 33 adet tüfek kartuşu da bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı