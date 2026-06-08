Haberler

Samsun'da narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Samsun'da narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Bafra, İlkadım ve Atakum ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. 7 şahsın üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 78,21 gram metamfetamin, 18,35 gram sentetik kannabinoid, 248 adet sentetik ecza, 2,70 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 65 adet tabanca fişeği ve 33 adet tüfek kartuşu da bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak

Türk siyasi tarihinde bir ilk! Krizin çözümünün tek yolu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Çiftçi'den kendisini hedef alan İsrailli bakana tarihi ayar
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

D-100'de feci kaza! 2 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kan donduran görüntü
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık