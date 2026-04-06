Haberler

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunarak bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 121 adet sentetik ecza ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda A.E.M.'nin (34) kaldığı adrese operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 121 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

