Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda A.E.M.'nin (34) kaldığı adrese operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 121 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

