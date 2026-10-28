Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan kişi cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda A.Y.'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Düzenlenen çalışma kapsamında yakalanan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.Y., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı