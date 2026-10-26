Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığına 4 yıl 7 ay hapis, 45 bin 800 lira ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanığı 4 yıl 7 ay hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyetinin kararıyla sanık hakkındaki dava tamamlandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, 4 yıl 7 ay hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu madde ticareti davasında K.K.'nin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, sanığı uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırırken, ayrıca 45 bin 800 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 73 sitede yayınlandı.
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak

Derbi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi

Milliyetçiler Beyaz'ı sildi

Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi

Böyle seçim vaadi görülmedi! İnsanlık dışı uygulamayla övündü