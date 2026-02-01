Haberler

Uyuşturucudan hapis cezası olan şahıs yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.M.B. adlı şahıs, narkotik ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.M.B.'yi (23) yakaladı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
