Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1093 hap ele geçirildi

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1093 adet sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.K. (27) ile K.C. (32) ve G.M. (39) adli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı