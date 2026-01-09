Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 4 bin 530 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Samsun'da Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, O.K. (31), O.Ö. (32) ve M.A. (21) isimli şahıslara ait 3 ayrı ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 4 bin 530 adet sentetik ecza ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
