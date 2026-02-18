Haberler

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve nakit para ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma sonucunda A.K. (20) ve D.K. (19) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların ikametinde yapılan aramada bin 819 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K. ve D.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Kante, maça saatler kala Fener taraftarını korkuttu
Tepki çeken 'Domuz eti' sahnesi için harekete geçildi

Tepki çeken "Domuz eti" sahnesi için harekete geçildi
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti