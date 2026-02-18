Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma sonucunda A.K. (20) ve D.K. (19) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şahısların ikametinde yapılan aramada bin 819 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K. ve D.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı