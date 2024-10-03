Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu şafak vakti bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 kilo 762,34 gram esrar, 2,72 gram kokain, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN