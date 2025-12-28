Haberler

Samsun'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 148 adet sentetik ecza, 64,78 gram metamfetamin, 9,22 gram sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN

