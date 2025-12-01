Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmada bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen araştırmada iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen ikametlerde arama yaptı. Aramalarda 651 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan zanlı E.T., işlemlerinin ardından Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN