Samsun'da 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 80 bin 160 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ş.D. (22) isimli şahsın park halinde bekleyen aracında ve çevresinde şüphe üzerine yapılan aramada çöp poşeti içinde 32 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. U.K. (23) ve B.D. (37) isimli şahısların kullandıkları depoda yapılan aramada da 48 bin 160 adet sentetik ecza ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 80 bin 160 adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN