Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 793 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 793 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 793 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, G.Y. (21) ve T.F.Y. (18)'nin bulunduğu bir ikamette yapılan aramada 793 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili G.Y. ve T.F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa