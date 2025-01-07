Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 793 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 793 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, G.Y. (21) ve T.F.Y. (18)'nin bulunduğu bir ikamette yapılan aramada 793 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili G.Y. ve T.F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN