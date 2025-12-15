Samsun'da uyuşturucu ticaretine darbe: 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarda uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 541 adet sentetik ecza, 205,06 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 33 mililitre likit esrar, 16,83 gram metamfetamin, 3,12 gram esrar, 21 adet ecstasy, 0,72 gram kokain, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 160 bin 200 TL ile 2 ruhsatsız tabanca, 165 adet tabanca fişeği ve 1 pompalı tüfek bulundu. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN