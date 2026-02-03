Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 868 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 87,39 gram metamfetamin, 469 gram sentetik kannabinoid elde edilebilen 4,69 gram fubinica, 200 ml sıvı sentetik kannabinoid, 5 gram eroin, 0,15 gram esrar, 202 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 15 adet kartuş ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

500

