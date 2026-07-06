Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı