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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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