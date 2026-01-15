Kavak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 57 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN