Kavak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu aparatlar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kavak ilçesinde araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 57 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
