Samsun'da 208 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir ikamette 208 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 20 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda D.G. (20) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 208 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

