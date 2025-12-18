Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucu bin 500 adet sentetik ecza hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen araştırma sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - SAMSUN