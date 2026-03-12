Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu: 10 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik ekiplerince üç ilçede düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 bin 350 adet sentetik ecza, 86,5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi, 10 adet kaçak içki ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı