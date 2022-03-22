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Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu

AA - 3. Sayfa
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Samsun'un Atakum ilçesinde özel yurtta kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk, odasında ölü bulundu. Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken; Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Recep Bilek - 3. Sayfa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üniversite, Güzelyalı, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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