Samsun'da Tüfekle Ölüm: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da arkadaşlar arasında arıza yapan ve çekici üzerindeki araç üzerinde yolculuk sırasında 24 yaşındaki gencin tüfekle ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı'nda önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ne gittiler ve burada birlikte alkol alıp tavşan avladılar. Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken araçta bulunan 5 kişiden Metin S.'nin bacağının arasında olan ve kurcaladığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yanında bulunan Gökhan Güney'in kafasına isabet etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Metin S., hastane önünde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Polis olayın meydana geldiğini araç içinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 4, toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Çekici içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Cinayet Bürosu'nda sorgulanan Metin S. ile olay sırasında çekicinin üzerindeki araçta bulunan Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN