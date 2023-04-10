Samsun'da traktör kazası: 1 ölü
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Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu Erol Albayrak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yakakent ilçesi Fındıklıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Albayrak (49) idaresindeki traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa