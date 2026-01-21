Haberler

Samsun'da traktör kazası: 1 ölü

Samsun'da traktör kazası: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaçam'da meydana gelen traktör kazasında 58 yaşındaki sürücü Senai Mete, buzlu yolda devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alaçam ilçesi Madenler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senai Mete (58) idaresindeki 55 NL 319 plakalı traktör, Madenler - Alaçam istikametinde seyir halindeyken yolun buz tutması nedeniyle kayarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Senai Mete olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü

Çocuğa tekme atmıştı! Yeniden göreve başladı
Trump'tan tehdit gibi sözler: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

Trump ne demek istedi? Sarf ettiği cümle dünyayı tedirgin etti