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Samsun'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti, Aile Hukuk Mücadelesi Başlattı

Samsun'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti, Aile Hukuk Mücadelesi Başlattı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Alper Aşçı'nın hayatını kaybettiği kaza sonrası ailenin sürücünün tutuklanması için hukuk mücadelesi başlattığı bildirildi.

Samsun'da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Acılı aile ise serbest kalan sürücünün tutuklanması için hukuk mücadelesi başlattı.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Gençlik Caddesi İlçe Orman İşletme Müdürlüğü önünde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. yönetimindeki 06 FN 4957 otomobil ile Alper Aşçı'nın (19) kullandığı 55 ALN 990 plakalı motosiklet çapıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.M., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aşçı ailesi ise sürücünün serbest kalması üzerine tutuklanması için hukuk mücadelesi başlattı. Acılı ailenin avukatı Arslan Bolat yaptığı açıklamada, "17 Aralık'ta Vezirköprü ilçesinde trafik kazası yaşandı. Burada motosiklet sürücüsü olan Alper Aşçı vefat etti. Bizim canımızı yakan nokta kazaya sebep olan sürücü hiçbir tedbir olmadan serbest bırakıldı. Savcılık ev hapsi istedi ancak ev hapsi bile uygulanmadan haftada bir kez imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Ailesi, yakınları, motosiklet camiası, herkesin canı çok yandı. Biz bununla alakalı müdahalelerimizi yaptık. Ne yazık ki bunun sonucunun ne olacağını bilemiyoruz. Adaletten umutluyuz. Ailenin acılarının dindirilmesi için en azından müdahale edilmesi gerekirdi. İtirazlarımızın kabul edileceğini umut ediyoruz. Hukuk mücadelesi tarafımızca yürütülecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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