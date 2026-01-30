Haberler

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Büyük Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin S. idaresindeki 55 AKC 932 plakalı motosiklet ile Ali Y. idaresindeki 55 AFS 028 plakalı hafif ticari araç şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Savrulan motosiklet ise yol kenarında bulunan bir çekiciye çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

