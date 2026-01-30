Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Büyük Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin S. idaresindeki 55 AKC 932 plakalı motosiklet ile Ali Y. idaresindeki 55 AFS 028 plakalı hafif ticari araç şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Savrulan motosiklet ise yol kenarında bulunan bir çekiciye çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN