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Samsun'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'ın İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Recep Kara hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı ile Gemlik Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. (23) idaresindeki 55 AHH 13 plakalı otomobil, Recep Kara (19) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kara, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gazi Polis Merkezi tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.E., sevk edildiği Samsun Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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